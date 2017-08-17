Takımımız bu ligi coşturur
Karadeniz ekibinin tecrübeli ismi Olcay Şahan, sezona 3 puanla başlamanın önemli olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi. 30 yaşındaki sağ kanat, "Hazırlık kamplarımız çok iyi geçti. Şu anda Trabzonspor, Süper Lig'i coşturuyor. F.Bahçe derbisini de kazanacağız" dedi.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:48
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