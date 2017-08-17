Takımımız bu ligi coşturur

Karadeniz ekibinin tecrübeli ismi Olcay Şahan, sezona 3 puanla başlamanın önemli olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi. 30 yaşındaki sağ kanat, "Hazırlık kamplarımız çok iyi geçti. Şu anda Trabzonspor, Süper Lig'i coşturuyor. F.Bahçe derbisini de kazanacağız" dedi.