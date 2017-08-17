 Takımımız bu ligi coşturur – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Takımımız bu ligi coşturur

    Takımımız bu ligi coşturur
    Karadeniz ekibinin tecrübeli ismi Olcay Şahan, sezona 3 puanla başlamanın önemli olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi. 30 yaşındaki sağ kanat, "Hazırlık kamplarımız çok iyi geçti. Şu anda Trabzonspor, Süper Lig'i coşturuyor. F.Bahçe derbisini de kazanacağız" dedi.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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