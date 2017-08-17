 Kafana takma – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Kafana takma

    Kafana takma
    Başkan 'dan, Okay'a özel motivasyon... Konya maçında yaptığı hatanın golle sonuçlanmasının ardından oyundan kopan, ikinci yarıda da oyundan alınan Okay'ı arayan Başkan Muharrem Usta'nın, "Hata, futbolun bir parçası. Senin kaliteni herkes biliyor ve bu hatayı da unut. Kafanı takma" dediği belirtildi.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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