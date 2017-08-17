Kafana takma
Başkan Muharrem Usta'dan, Okay'a özel motivasyon... Konya maçında yaptığı hatanın golle sonuçlanmasının ardından oyundan kopan, ikinci yarıda da oyundan alınan Okay'ı arayan Başkan Muharrem Usta'nın, "Hata, futbolun bir parçası. Senin kaliteni herkes biliyor ve bu hatayı da unut. Kafanı takma" dediği belirtildi.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:48
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