Gomez bombası

Bordo-mavililer, ezeli rakiplerinin anlaşmak üzere olduğu Milan’ın 24 yaşındaki stoperi için teklif yaptı. İtalyan basını, “En güçlü aday Trabzonspor’ diye yazdı.

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi... Bordo-mavili takım, Zenit'ten transfer etmek istediği Giuliano'yu Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle renklerine katamamıştı. Ancak Giuliano'yu kiralamayı düşünen sarı-lacivertli ekip, Karadeniz temsilcisi araya girince orta saha oyuncusunu 7 milyon euro'ya satın almak zorunda kalmıştı. Bordo-mavilli takım ise yaptığı açıklamada Giuliano için Zenit'le özel bir anlaşma yaptıklarını ve konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını duyurmuştu. Bütün bu olaylar sıcaklığını korurken, Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu Milan'ın 24 yaşındaki stoperi Gustavo Gomez için Trabzonspor da İtalyan kulübüne teklif yaptı.



BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAK

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, bu sezon çarpıcı transferler yapan Milan, Gomez'i gözden çıkardı. Paraguaylı defans oyuncusunu isteyen Trabzonspor, en iyi teklifi yapan takım konumunda. Paraguaylı stoper, geçen sezon Arjantin'in Lanus takımından 8.5 milyon euro bedelle Milan'a transfer olmuştu. İtalyan takımında fazla forma giyme şansı bulamayan 1.85 boyundaki oyuncu, Milan ile 19 resmi maça çıktı. İtalyan kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Gomez'in piyasa değeri 5 milyon euro. Trabzonspor, genç yıldızı alarak hem stoperdeki boşluğu doldurmak hem de ezeli rakibine transfer çalımı atmak istiyor. Fırtına 3 milyon euro teklif etti, şimdi cevap bekliyor.