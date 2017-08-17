Giuliano da ceza mı alacak?
Trabzonspor yönetiminin Giuliano için FIFA'ya yaptığı başvuru, Hakan Çalhanoğlu'nun aldığı cezayı akıllara getirdi. FIFA'ya Zenit ile yapılan görüşmeler ve ön protokol detaylarının yer aldığı belgeler gönderildi. Bordo-mavililer, imza atıp gelmeyen Hakan Çalhanoğlu için de FIFA'ya gitmiş ve oyuncu 4 ay ceza almıştı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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