 Fırtına'da F.Bahçe hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Fırtına'da F.Bahçe hazırlıkları sürdü

    Fırtına'da F.Bahçe hazırlıkları sürdü

    , Süper Lig'in 2. haftasında ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenman yaptı.

    Antrenmana sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Carl Medjani ve milli takım kampına çağrılan genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. İlk 20 dakika ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

    Bu arada, antrenmanı Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:29
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