Fener’e de atarım
Burak Yılmaz: F.Bahçe derbisinde de gol atacağım. Bu yıl zirveye çıkacağız.
Kariyeri boyunca 8 farklı takımın formasını giyen Burak, en gollü sezonunu da Trabzonspor'da yaşadı. 2011-12 sezonunda bordo-mavili formayla toplamda 35 gol kaydeden tecrübeli forvet oyuncusu, söz konusu sezonda ligde attığı 32 golle gol krallığı yaşadı. Burak Yılmaz, 2012-13 sezonunda ise formasını giydiği Galatasaray'da sezonu 32 golle tamamlayarak kariyerindeki en skorer ikinci sezonuna imza attı. 32 yaşındaki forvet, yeniden döndüğü Trabzonspor ile büyük başarılar kazanmak istediğini belirterek, "Belli bir hedefim yok ama elimden geldiğince çok gol atmak istiyorum. Bir santfor için gol ekmek-su gibidir. 50. yılımızda zirveye oynamak istiyorum. F.Bahçe derbisinde de gol atarım" dedi.
BURAK '61' DİYECEK
Trabzonspor formasıyla 94 maça çıkan ve 60 gol kaydeden Burak Yılmaz, F.Bahçe karşılaşmasında Trabzon'un da plaka kodu olan 61'inci golüne ulaşmaya çalışacak. 2011- 12 sezonunun ardından 2.5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılan ve bu sezon başında yeniden bordo-mavili takıma dönen Burak Yılmaz, Trabzonspor'da bugüne kadar 76 lig, 10 Avrupa ve 8 kupa maçına çıktı. 2009-10'da 11 maçta 3 gol kaydeden Burak, 2010-11'de 36 maçta 20, 2011-12'de ise 43 karşılaşmada fileleri 35 kez sarstı. Bu sezon ilk maçta 2 gol atan 32 yaşındaki deyimli golcü toplamda bordo-mavili forma ile 60 gole ulaştı. Burak 1 gol daha atarsa Trabzon'un plaka numarasına ulaşacak.
BURAK '61' DİYECEK
Trabzonspor formasıyla 94 maça çıkan ve 60 gol kaydeden Burak Yılmaz, F.Bahçe karşılaşmasında Trabzon'un da plaka kodu olan 61'inci golüne ulaşmaya çalışacak. 2011- 12 sezonunun ardından 2.5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılan ve bu sezon başında yeniden bordo-mavili takıma dönen Burak Yılmaz, Trabzonspor'da bugüne kadar 76 lig, 10 Avrupa ve 8 kupa maçına çıktı. 2009-10'da 11 maçta 3 gol kaydeden Burak, 2010-11'de 36 maçta 20, 2011-12'de ise 43 karşılaşmada fileleri 35 kez sarstı. Bu sezon ilk maçta 2 gol atan 32 yaşındaki deyimli golcü toplamda bordo-mavili forma ile 60 gole ulaştı. Burak 1 gol daha atarsa Trabzon'un plaka numarasına ulaşacak.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:46
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