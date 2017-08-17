 Deplasman yasağı sürüyor – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Deplasman yasağı sürüyor

    Deplasman yasağı sürüyor
    Trabzon ile F.Bahçe derbilerinde uzun zamandır uygulanan deplasman yasağı bu sene de devam edecek. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta bordo-mavili taraftarlar yer alamayacak. F.Bahçeli taraftarlar da ikinci yarıda Trabzon deplasmanına gidemeyecek.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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