Deplasman yasağı sürüyor

Trabzon ile F.Bahçe derbilerinde uzun zamandır uygulanan deplasman yasağı bu sene de devam edecek. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta bordo-mavili taraftarlar yer alamayacak. F.Bahçeli taraftarlar da ikinci yarıda Trabzon deplasmanına gidemeyecek.