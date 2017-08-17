Daha iyi olacağız
Teknik direktör Ersun Yanal, durum değerlendirmesi yaptığı Başkan Muharrem Usta’ya: Bu takım gerçek Trabzon değil. Daha yeni başladık
Trabzonspor'da moraller yerinde... Lige Konyaspor galibiyetiyle başlayan bordo-mavili takımda Başkan Muharrem Usta ilk olarak teknik direktör Ersun Yanal bir araya geldi. Karadeniz ekibinin patronları, ilk haftaya galibiyetle başlamanın önemli olduğunu ancak eksiklikleri gidermek için de gerekli hamlelerin yapılması yönünde fikir birliğine vardı. İkilinin zirvesine Burak Yılmaz'ın da katıldığı, Başkan Usta'nın lige 2 golle başlayan golcüsünü tebrik ettiği de öğrenildi. Yanal'ın bu zirvede Usta'ya güvence verdiği ve "Daha iyi olacağız. Bu takım gerçek Trabzon değil. Yeni başladık. Taşlar yerine oturacak" dediği belirtildi.
NOKTA TRANSFER PLANI
Başkanın da Yanal'a, "İlk haftalar oyuncuların birbirlerine alışma sürecidir. Ama böyle bir dönemde de kazanmak çok önemlidir" dediği belirtildi. Usta'nın ayrıca, eksik mevkilere nokta transferler için çalıştıklarını söylediği de belirtildi.
F.BAHÇE DERBİSİ HAZIRLIKLARI SÜRDÜ
Fırtına, F.Bahçe ile pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Castillo, Medjani, hasta olan Kucka katılmadı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından yarı alanda pas çalışması yaptıkları belirtildi. Birmingham ile transfer görüşmesi yapan Onazi de idmana çıktı.
YENİ SERİ VAKTİ
Ligin açılış maçında Konyaspor'u yenen Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda 5 maç sonra kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yaparak herkesin beğenisini toplayan Fırtına, evinde oynadığı ve 4-3 yenildiği Beşiktaş derbisinden sonra kazanamamıştı. Şimdi evde yeni seri zamanı.
NOKTA TRANSFER PLANI
Başkanın da Yanal'a, "İlk haftalar oyuncuların birbirlerine alışma sürecidir. Ama böyle bir dönemde de kazanmak çok önemlidir" dediği belirtildi. Usta'nın ayrıca, eksik mevkilere nokta transferler için çalıştıklarını söylediği de belirtildi.
F.BAHÇE DERBİSİ HAZIRLIKLARI SÜRDÜ
Fırtına, F.Bahçe ile pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Castillo, Medjani, hasta olan Kucka katılmadı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından yarı alanda pas çalışması yaptıkları belirtildi. Birmingham ile transfer görüşmesi yapan Onazi de idmana çıktı.
YENİ SERİ VAKTİ
Ligin açılış maçında Konyaspor'u yenen Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda 5 maç sonra kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yaparak herkesin beğenisini toplayan Fırtına, evinde oynadığı ve 4-3 yenildiği Beşiktaş derbisinden sonra kazanamamıştı. Şimdi evde yeni seri zamanı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:55
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