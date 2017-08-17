20 yıllık hasret

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında dış sahada galibiyet hasreti çekiyor.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, son 20 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 8 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı. Karadeniz ekibi, 20 yıl sonra sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın mücadelesini verecek. Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, konu ile ilgili "Zirveye oynayan takımlar her maça kazanmak için çıkar. Biz de onu yapacağız. Her şeyin ilki vardır. 1-2 oyuncu daha alabilirsek çok daha iyi olur. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



BURAK KATKI YAPACAKTIR

Bordo-mavili kulübün genel sekreteri Meriç, Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atan Burak Yılmaz'ın kaliteli, tecrübeli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Burak'tan beklenti yüksek. Bu yüksek beklentinin altından kolay kalktı. Biz Burak'ın takıma çok şey katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.