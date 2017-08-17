20 yıllık hasret
Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında dış sahada galibiyet hasreti çekiyor.
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, son 20 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 8 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı. Karadeniz ekibi, 20 yıl sonra sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın mücadelesini verecek. Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, konu ile ilgili "Zirveye oynayan takımlar her maça kazanmak için çıkar. Biz de onu yapacağız. Her şeyin ilki vardır. 1-2 oyuncu daha alabilirsek çok daha iyi olur. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
BURAK KATKI YAPACAKTIR
Bordo-mavili kulübün genel sekreteri Meriç, Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atan Burak Yılmaz'ın kaliteli, tecrübeli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Burak'tan beklenti yüksek. Bu yüksek beklentinin altından kolay kalktı. Biz Burak'ın takıma çok şey katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
BURAK KATKI YAPACAKTIR
Bordo-mavili kulübün genel sekreteri Meriç, Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atan Burak Yılmaz'ın kaliteli, tecrübeli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Burak'tan beklenti yüksek. Bu yüksek beklentinin altından kolay kalktı. Biz Burak'ın takıma çok şey katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
20 yıllık hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.