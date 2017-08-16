 Yusuf ile devam – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yusuf ile devam

    Yusuf ile devam

    Adı Beşiktaş, Bursaspor ve Başakşehir ile anılan ’ın 2018’de bitecek sözleşmesi uzatılıyor. 25 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapılacak.

    Adı Beşiktaş, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ile anılan Yusuf Erdoğan, bordo-mavili takımda kalıyor. Yaşadığı sorunlar nedeniyle tedirgin olan oyuncuyu Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Ersun Yanal ikna etti. 2018'de sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık aldığı 1 milyon 200 bin TL'lik ücreti iyileştirilip, mukavele uzatılacak.

    BURASI YUVAM
    konu ile ilgili, "Benim yuvam, kalbim burada. 15 yıldır Trabzon'da yaşıyorum. Trabzonlu gibi hissediyorum kendimi. Bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yakın zamanda inşallah yeni sözleşmeye imza atacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf ile devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.