Yusuf ile devam
Adı Beşiktaş, Bursaspor ve Başakşehir ile anılan Yusuf Erdoğan’ın 2018’de bitecek sözleşmesi uzatılıyor. 25 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapılacak.
BURASI YUVAM
Yusuf Erdoğan konu ile ilgili, "Benim yuvam, kalbim burada. 15 yıldır Trabzon'da yaşıyorum. Trabzonlu gibi hissediyorum kendimi. Bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yakın zamanda inşallah yeni sözleşmeye imza atacağım" ifadelerini kullandı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:24
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
Yusuf ile devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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