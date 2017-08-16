Trabzonspor'dan Gomez'e teklif
Fenerbahçe ile Trabzonspor, İtalyan devi Milan'da forma giyen stoper Gustavo Gomez için karşı karşıya geldi.
Giuliano transferi konusunda iki ekip arasında yaşanan rekabet şimdi farklı bir boyuta taşınıyor...
Bu kez, Fenerbahçe'nin bir süredir renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü AC Milan'lı savunma oyuncusu Gustavo Gomez için Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi!
Bordo mavili ekibin, Gomez için Milan'a teklif götürdüğü öğrenilirken, transferin birkaç gün içerisinde resmiyete döküleceği öne sürüldü.
DI MARZIO DA YAZDI
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Milano ekibi, bu sezon yaptığı transferler sonrası Gustavo Gomez'i gözden çıkardı.
Di Marzio'nun iddiasına göre, Paraguaylı defans oyuncusunu isteyen Trabzonspor, en iyi teklifi yapan takım konumunda.
GIULIANO İÇİN KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ
Geçtiğimiz günlerde, Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği Giuliano'ya Trabzonspor da talip olmuş ancak Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli formayı giymişti. Giuliano'yu kiralamayı düşünen sarı-lacivertli ekip Karadeniz temsilcisi araya girince oyuncuyu 7 milyon euroya satın almak zorunda kalmıştı.
Bordo-mavilli takım ise yaptığı açıklamada Giuliano için Zenit'le özel bir anlaşma yaptıklarını ve konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını duyurmuştu.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:39
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Transferde sponsor taktiği!
Toplam 9
Yorum
Dogruyorumcu kardes sen ya futboldan anlamiyosun ya da direk baska takimlisin bu ne ya biktim artik bunlardan ben fenere de yorum yapiyorum ama ayni gs ye yapar gibi
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Transferde sponsor taktiği!
Toplam 9
Yorum
Dogruyorumcu kardes kurulmus duzen diyosun da allah korusun gomise bir sey olsa erenle mi devam etceksin bu bir ikincisi stoper yok adam gibi maicon un yaninda oyniyacak onu napacaksin serdar aziz le olmaz bence ibrahimovic gelisin 2 forvet oyniyalim bu sayede gol imkanida cogalir
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Gomez bitti bitiyor
Toplam 3
Yorum
Perde Arkası Sadece sol bek ve stoper transferi yeterli. Forvet transferine gerek yok. Elif Elmas'a şans vermek gerekir.
Trabzonspor'dan Gomez'e teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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