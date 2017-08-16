 Trabzonspor'dan Gomez'e teklif – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor'dan Gomez'e teklif

    Trabzonspor'dan Gomez'e teklif

    Fenerbahçe ile Trabzonspor, İtalyan devi Milan'da forma giyen stoper Gustavo Gomez için karşı karşıya geldi.

    Giuliano transferi konusunda iki ekip arasında yaşanan rekabet şimdi farklı bir boyuta taşınıyor...

    Bu kez, Fenerbahçe'nin bir süredir renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü AC Milan'lı savunma oyuncusu Gustavo Gomez için Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi!

    Bordo mavili ekibin, Gomez için Milan'a teklif götürdüğü öğrenilirken, transferin birkaç gün içerisinde resmiyete döküleceği öne sürüldü.

    DI MARZIO DA YAZDI
    İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Milano ekibi, bu sezon yaptığı transferler sonrası Gustavo Gomez'i gözden çıkardı.

    Di Marzio'nun iddiasına göre, Paraguaylı defans oyuncusunu isteyen Trabzonspor, en iyi teklifi yapan takım konumunda.



    GIULIANO İÇİN KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ
    Geçtiğimiz günlerde, Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği Giuliano'ya Trabzonspor da talip olmuş ancak Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli formayı giymişti. Giuliano'yu kiralamayı düşünen sarı-lacivertli ekip Karadeniz temsilcisi araya girince oyuncuyu 7 milyon euroya satın almak zorunda kalmıştı.

    Bordo-mavilli takım ise yaptığı açıklamada Giuliano için Zenit'le özel bir anlaşma yaptıklarını ve konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını duyurmuştu.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:39
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