Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı
Trabzonspor, Kucka'nın ardından Milan'dan ikinci transferini gerçekleştiriyor. Bordo-mavililer, Oaraguaylı stoperi Gustavo Gomez'i yarın Türkiye'ye getiriyor.
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu AC Milan'lı savunma oyuncusu Gustavo Gomez transferinde mutlu sona yaklaştı.
İtalyan 'Fantagazetta'nın haberine göre bordo-mavililer Paraguaylı stoperi yarın Türkiye'ye getirecek.
Defansta Durica ile ikili olabilecek kalitede oyuncu arayışlarında olan Trabzonspor, uzun süren arayışların ardından Gustavo Gomez'le defans transferini kapatmayı planlıyor.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI
Trabzonspor'la Fenerbahçe yakın zamanda Giuliano transferi için karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği Giuliano'ya Trabzonspor da talip olmuş ancak Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli formayı giymişti.
Bordo-mavililer, Gomez'i kadroya katarak Fenerbahçe ile giriştikleri transfer düellosunda ezeli rakibine çalım atmayı planlıyor.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:01
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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