Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu AC Milan'lı savunma oyuncusu Gustavo Gomez transferinde mutlu sona yaklaştı.

İtalyan 'Fantagazetta'nın haberine göre bordo-mavililer Paraguaylı stoperi yarın Türkiye'ye getirecek.

Defansta Durica ile ikili olabilecek kalitede oyuncu arayışlarında olan Trabzonspor, uzun süren arayışların ardından Gustavo Gomez'le defans transferini kapatmayı planlıyor.





FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI

Trabzonspor'la Fenerbahçe yakın zamanda Giuliano transferi için karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği Giuliano'ya Trabzonspor da talip olmuş ancak Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli formayı giymişti.

Bordo-mavililer, Gomez'i kadroya katarak Fenerbahçe ile giriştikleri transfer düellosunda ezeli rakibine çalım atmayı planlıyor.