 Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

    Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

    Trabzonspor, Kucka'nın ardından Milan'dan ikinci transferini gerçekleştiriyor. Bordo-mavililer, Oaraguaylı stoperi 'i yarın Türkiye'ye getiriyor.

    Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu AC Milan'lı savunma oyuncusu transferinde mutlu sona yaklaştı.

    İtalyan 'Fantagazetta'nın haberine göre bordo-mavililer Paraguaylı stoperi yarın Türkiye'ye getirecek.

    Defansta Durica ile ikili olabilecek kalitede oyuncu arayışlarında olan Trabzonspor, uzun süren arayışların ardından Gustavo Gomez'le defans transferini kapatmayı planlıyor.

    FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI
    Trabzonspor'la Fenerbahçe yakın zamanda Giuliano transferi için karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği Giuliano'ya Trabzonspor da talip olmuş ancak Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli formayı giymişti.

    Bordo-mavililer, Gomez'i kadroya katarak Fenerbahçe ile giriştikleri transfer düellosunda ezeli rakibine çalım atmayı planlıyor.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:01
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