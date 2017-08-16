 Trabzon taraftarı Kadıköy'de olacak mı? – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Trabzon taraftarı Kadıköy'de olacak mı?

    Trabzon taraftarı Kadıköy'de olacak mı?

    Fenerbahçe ile Trabzonspor maçlarında uzun zamandır uygulanan deplasman yasağı bu sene de devam edecek.

    Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Bordo-Mavili taraftarlar yer alamayacak. Fenerbahçeli taraftarlar da ligin ikinci yarısında Trabzon deplasmanına gidemeyecek.

    200 KAMERA İLE STADIN HER YERİ GÖRÜNTÜLENECEK
    Öte yandan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması için alınan bazı tedbirler ve kararlar şöyle: Stadın içinde yaklaşık 200 kamera görüntü kaydı yapacak. 15 kadar polis, 184 de stat kamerası olmak üzere her yerden görüntü alınacak ve stad içi ile dışı bu yolla kontrol edilecek.

    2100 GÜVENLİK MENSUBU GÖREV YAPACAK
    Ayrıca edinilen bilgilere göre 1150 polis, 950 özel güvenlik olmak üzere toplam 2100 güvenlik görevlisi maçta görev yapacak. Emniyet tedbirleri saat 17.00'dan itibaren alınacak ve stat kapıları saat 19.00'da açılacak.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:28
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