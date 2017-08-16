Trabzon eksik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Carl Medjani, hasta olan Juraj Kucka ile milli takım kampına çağrılan genç kaleci Arda Akbulut'un katılmadıkları öğrenildi.
Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından yarı alanda pas çalışması yaptıkları belirtildi.
Trabzonspor, bu akşam yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:19
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İlk kapışma sosyal medyada!
Toplam 14
Yorum
TCelcius Gayet kalite paylaşımlar futbol bu işte.Sevillaya helal olsun bu arada adamların 5 tane uefa avrupa kupası var ama rakibinden saygıyla söz e
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Beşiktaş'a iki sürpriz transfer önerisi
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Besiktas, Gs'nin 2 KULVARDA kosma avantajına göre transfer politikasını tekrardan gözden geçirmek zorundadır ! Yeni sürprizlere açık olalim.
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Guilherme: Evet teklif aldım
Toplam 2
Yorum
FB para yok anca böle adam alırlar.sıkıldım artık 31 yaş 31 yaş la gidin futbola aç genç yırtıcı canvar yetenek bulun nerde döküntü bizde
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