PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulüp, PFDK'ya gönderildi. Konyaspor Kulübü Başkanı Yardımcısı Ahmet Baydar'ın da bu maçla ilgili sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle kurula sevk edilmesine karar verildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Osmanlısporlu oyuncu Tonia Tisdell'i de takımının Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK'ya gönderdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor, Adanaspor, Samsunspor, Gaziantepspor, Altınordu kulüpleriyle Elazığsporlu oyuncu Fatih Serkan Kurtuluş da PFDK'ya sevk edildi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:09
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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