Onur derbide sahada
Geçen sezonun 33. haftasında F.Bahçe ile oynanan derbinin ardından rakip takım idarecisine yönelik hakareti gerekçesiyle 2 maçlık men cezası verilen kaleci Onur, F.Bahçe derbisiyle takımına dönüyor.
BEŞ YIL SONRA BULUŞUYORLAR
Fırtına'nın son 7 sezondaki en başarılı performansını gösterdiği 2010-2011 sezonundaki kadrosundaki iki isimden Onur ile Burak Yılmaz, F.Bahçe derbisinde, birlikte sahada olma şansı yakalayacak. Burak'ın söz konusu sezonun sonunda G.Saray'a transfer olmasının ardından ayrılan iki futbolcunun yolları 5 sezon sonra tekrar kesişmiş oldu.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:23
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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