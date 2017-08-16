 Onur derbide sahada – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Onur derbide sahada

    Onur derbide sahada

    Geçen sezonun 33. haftasında F.Bahçe ile oynanan derbinin ardından rakip takım idarecisine yönelik hakareti gerekçesiyle 2 maçlık men cezası verilen kaleci Onur, F.Bahçe derbisiyle takımına dönüyor.

    Atiker Konyaspor mücadelesinde yer almayan ve cezasını dolduran deneyimli kaleci, pazar günü F.Bahçe ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.



    BEŞ YIL SONRA BULUŞUYORLAR
    Fırtına'nın son 7 sezondaki en başarılı performansını gösterdiği 2010-2011 sezonundaki kadrosundaki iki isimden Onur ile Burak Yılmaz, F.Bahçe derbisinde, birlikte sahada olma şansı yakalayacak. Burak'ın söz konusu sezonun sonunda G.Saray'a transfer olmasının ardından ayrılan iki futbolcunun yolları 5 sezon sonra tekrar kesişmiş oldu.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:23
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