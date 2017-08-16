Onur derbide sahada

Atiker Konyaspor mücadelesinde yer almayan ve cezasını dolduran deneyimli kaleci, pazar günü F.Bahçe ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.Fırtına'nın son 7 sezondaki en başarılı performansını gösterdiği 2010-2011 sezonundaki kadrosundaki iki isimden Onur ile Burak Yılmaz, F.Bahçe derbisinde, birlikte sahada olma şansı yakalayacak. Burak'ın söz konusu sezonun sonunda G.Saray'a transfer olmasının ardından ayrılan iki futbolcunun yolları 5 sezon sonra tekrar kesişmiş oldu.