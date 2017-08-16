 Onazi ayrılıyor mu? – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Onazi ayrılıyor mu?

    Onazi ayrılıyor mu?

    İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi gündeme gelen için İngiltere Futbol Federasyonundan çalışma izni çıkmadığı bildirildi.

    Birmingham ile prensipte bir anlaşma sağlanmasına karşın transferi gerçekleşmeyen oyuncunun akşam yapılan çalışmada da yer aldığı belirtildi.

    FIRTINA'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
    , Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam basına kapalı olarak günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

    Antrenmana sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Carl Medjani, Yusuf Erdoğan ve milli takım kampına çağrılan genç kaleci Arda Akbulut'un katılmadıkları öğrenildi.

    Trabzonspor, yarınki çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:15
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