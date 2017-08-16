Onazi ayrılıyor mu?
İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi gündeme gelen Ogenyi Onazi için İngiltere Futbol Federasyonundan çalışma izni çıkmadığı bildirildi.
Birmingham ile prensipte bir anlaşma sağlanmasına karşın transferi gerçekleşmeyen oyuncunun akşam yapılan çalışmada da yer aldığı belirtildi.
FIRTINA'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam basına kapalı olarak günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Carl Medjani, Yusuf Erdoğan ve milli takım kampına çağrılan genç kaleci Arda Akbulut'un katılmadıkları öğrenildi.
Trabzonspor, yarınki çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:15
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
Onazi ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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