İlk maçları kazanıyor

Fırtına geçen sezon 18 Aralık'ta açılan Medical Park Stadı'nda ilk maçını ligin 19. haftasında yine Ersun Yanal ile G.Antepspor'u 4-0 yenmişti. İlk golü de Castillo atmıştı. Bordo-mavililer, son olarak Medical Park Stadı'nda ilk kez oynadığı 2017-18 sezonu açılış maçında da Konyaspor'u 2-1'lik sonuçla geçti.