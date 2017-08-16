 İlk maçları kazanıyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    İlk maçları kazanıyor

    İlk maçları kazanıyor
    Fırtına geçen sezon 18 Aralık'ta açılan Medical Park Stadı'nda ilk maçını ligin 19. haftasında yine Ersun Yanal ile G.Antepspor'u 4-0 yenmişti. İlk golü de Castillo atmıştı. Bordo-mavililer, son olarak Medical Park Stadı'nda ilk kez oynadığı 2017-18 sezonu açılış maçında da Konyaspor'u 2-1'lik sonuçla geçti.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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