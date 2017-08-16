 F.Bahçe alarmı – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe alarmı

    F.Bahçe alarmı

    50. yılına Konyaspor’u yenerek başlayan ’un teknik patronu , ezeli rakibi ezberledi, eksik yönlerini oyuncularına anlattı.

    Süper Lig'in 2'nci haftasında pazar günü deplasmanda F.Bahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da alarm verilmiş durumda. Sahasındaki 2-1'lik Atiker Konyaspor galibiyetiyle sezona 3 puanla başlayan bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, futbolcularını bu derbiye hazırlıyor. Oyuncularını Fenerbahçe derbisine motive eden Yanal, rakiplerinin eksik yanlarını ezberledi ve bunları talebelerine anlattı. Camianın beklentilerine karşılık vermek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini hatırlatan tecrübeli hoca, şöyle devam etti: "Rakip kim olursa olsun kendi işlerimize bakacağız. Bizi kendi yapacaklarımız ilgilendirir. Rakibin aldığı sonuçlarla da ilgilenmiyoruz. Sahadan güzel bir galibiyetle ayrılarak hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyelim. Camia da bizden iyi sonuç bekliyor. Elimizden geleni yapalım."

    BARIŞ VE KARDEŞLİK
    Yanal, "İkinci haftada F.Bahçe ile karşılaşmamız için avantaj da dezavantaj da diyebilirsiniz. Sizin ne yapacağınıza bağlı. F.Bahçe ilk hafta ligin yeni takımı Göztepe karşısında zaman zaman zorlandı. Ama önemli oyuncular var, performansları çok üst düzeyde" diye konuştu. Türkiye için dostluk, barış ve kardeşliğin her şeyden önemli olduğuna vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Hiç olmazsa sporda dostluğu, barışı, kardeşliği sağlayalım. F.Bahçe ile rekabet etmeyecek de kim rekabet edecek. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor birbirleriyle rekabet edecek tabii ki. Bu işin güzelliği rekabet yüzünden" dedi.

    BİR YANAL KLASİĞİ
    Fırtına, yönetiminde yaptığı başlangıçlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11'inci haftasında göreve gelen Yanal'la ilk maçında Ankaraspor karşısından 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Trabzonspor, 2014-15 sezonunun 10'uncu haftasında Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 2'nci defa göreve gelen Yanal ile G.Saray'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Geride kalan sezonun başında bordo-mavililer, 3'üncü defa göreve gelen Yanal'la ilk hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 2017-18 sezonuna da Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:56
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