F.Bahçe alarmı
50. yılına Konyaspor’u yenerek başlayan Trabzonspor’un teknik patronu Ersun Yanal, ezeli rakibi ezberledi, eksik yönlerini oyuncularına anlattı.
BARIŞ VE KARDEŞLİK
Yanal, "İkinci haftada F.Bahçe ile karşılaşmamız için avantaj da dezavantaj da diyebilirsiniz. Sizin ne yapacağınıza bağlı. F.Bahçe ilk hafta ligin yeni takımı Göztepe karşısında zaman zaman zorlandı. Ama önemli oyuncular var, performansları çok üst düzeyde" diye konuştu. Türkiye için dostluk, barış ve kardeşliğin her şeyden önemli olduğuna vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Hiç olmazsa sporda dostluğu, barışı, kardeşliği sağlayalım. F.Bahçe ile Trabzonspor rekabet etmeyecek de kim rekabet edecek. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor birbirleriyle rekabet edecek tabii ki. Bu işin güzelliği rekabet yüzünden" dedi.
BİR YANAL KLASİĞİ
Fırtına, Ersun Yanal yönetiminde yaptığı başlangıçlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11'inci haftasında göreve gelen Yanal'la ilk maçında Ankaraspor karşısından 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Trabzonspor, 2014-15 sezonunun 10'uncu haftasında Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 2'nci defa göreve gelen Yanal ile G.Saray'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Geride kalan sezonun başında bordo-mavililer, 3'üncü defa göreve gelen Yanal'la ilk hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 2017-18 sezonuna da Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:56
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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