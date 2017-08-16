 Çubuklu forma coşkusu: 25 bini geçti – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Çubuklu forma coşkusu: 25 bini geçti

    Çubuklu forma coşkusu: 25 bini geçti
    50. yılda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da forma satışlarındaki artış yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz haftaya kadar 16 bin forma satan Fırtına'da Burak Yılmaz transferiyle birlikte forma satışları patladı. Çubukluyu yıldız oyuncuyla tanıtan bordo-mavili ekipte satılan forma sayısı 25 bini geçti. Fırtına geçtiğimiz sezon 50 bin forma satarken bu sezonki hedef ise 100 bin olarak belirlendi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
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