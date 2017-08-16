 Castillo gün sayıyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    gün sayıyor

    Castillo gün sayıyor
    Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Trabzonsporlu Castillo, sahalara dönmek için gün sayıyor. Özel tedavi programı uygulanan 25 yaşındaki sol kanadın hızla iyiye gittiği ve yakın zamanda dönebileceği belirtildi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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