Burak Yılmaz'ın '61' hedefi

2011-12 sezonunun ardından 2.5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılan ve bu sezon başında yeniden bordo mavili takıma dönen Burak Yılmaz, Trabzonspor'da bugüne kadar 76 lig, 10 Avrupa ve 8 kupa maçına çıktı. 2009-10 sezonunda 11 maçta 3 gol kaydeden Burak, 2010-11'de 36 maçta 20, 2011-12 sezonunda ise 43 karşılaşmada 35 gol kaydetti. Bu sezon da çıktığı ilk maçta 2 gol atan 32 yaşındaki deyimli golcü toplamda bordo mavili forma ile 60 gole ulaştı.



EN GOLLÜ SEZONU TRABZONSPOR'DA

Kariyeri boyunca 8 farklı takımın formasını giyen Burak Yılmaz, en gollü sezonunu da Trabzonspor'da yaşadı. 2011-12 sezonunda bordo mavili formayla toplamda 35 gol kaydeden tecrübeli forvet oyuncusu, söz konusu sezonda ligde attığı 32 golle gol krallığı yaşadı. Burak Yılmaz, 2012-13 sezonunda ise formasını giydiği Galatasaray'da sezonu 32 golle tamamlayarak kariyerindeki en golcü ikinci sezonuna imza attı. Bordo mavili forma ile 1 gol daha atması durumunda Trabzon'un plaka kodu olan 61 rakamına ulaşacak.



MAS İLE PEREİRA DÜĞÜNDE COŞTU

Bu arada Trabzonspor'da yakın dostluklarıyla bilinen ve birbirleriyle sürekli şakalaşan iki oyuncu Emmanuel Mas ile Joa Pereira, aileleriyle birlikte eski takım arkadaşları Zeki Yavru'nun Trabzon'daki nikah törenine katıldı. Bordo mavili futbolcuların bir çoğunun yer aldığı düğünde Mas ile Pereira'nın da çalan müzük eşliğinde oyanan oyunlara eşlik etmeleri bir anda dikkatleri üzerine çekti. Davetli ve konuklar daha sonra dikkatle takip ettikleri oyuncuların bu gösterilerini alkışladı.