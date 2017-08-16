Bir döndü pir döndü
Konyaspor sınavında fileleri iki kez sarsan Burak Yılmaz, geçen sezon forvetlerin 22 haftadaki gol sayısını daha ilk maçında yakaladı.
GOL ATAMADAN GİTMİŞLERDİ
Geçen sezon başında Porto'dan kiralanan Suk, Süper Lig'de golle tanışamadan ara transferde Karadeniz ekibine veda etmişti. Suk, lig ve kupada forma giydiği 17 maçta 906 dakika sahada kalırken sadece 1 gol attı. Trabzonspor'un Gaziantepspor'dan renklerine bağladığı Muhammet Demir ise geçen sezon Süper Lig'in ilk bölümünde gol sevinci yaşayamadı. Bordo-mavili takım formasıyla 9 lig maçında 424 dakika sahada kalmasına karşın beklenen katkıyı yapamayan Muhammet, eski takımına kiralanmıştı. Karadeniz ekibinde, Azerbaycanlı forvet oyuncusu Sheidaev de sadece 1 maçta 11 dakika forma giyerken; Zilina takımına gönderildi. Senegalli N'Doye 27 lig maçında rakip fileleri 5 kez, Rodallega ise 15 maçta 6 gol kaydetmişti.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:29
-
''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
-
Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
-
Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
Bir döndü pir döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.