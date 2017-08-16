 Bir döndü pir döndü – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Bir döndü pir döndü

    Bir döndü pir döndü

    Konyaspor sınavında fileleri iki kez sarsan , geçen sezon forvetlerin 22 haftadaki gol sayısını daha ilk maçında yakaladı.

    Trabzonspor'a geri dönen eski gol kralı , geçen sezon santrfor oyuncularının 22 haftadaki gol sayısını ilk haftada yakaladı. Geçen sezon Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Sheidaev ve Rodallega'nın görev yaptığı 22 haftada toplam 2 gol atılırken; Burak Yılmaz, ilk hafta Atiker Konyaspor maçında 2 gol kaydetti. Forvetler konusunda geçen sezon sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinde, ligin 8. haftasında Galatasaray maçında N'Doye, ligin 22. haftasında da devre arasında Akhisar'dan transfer edilen Rodallega, birer gol kaydetmişti.

    GOL ATAMADAN GİTMİŞLERDİ
    Geçen sezon başında Porto'dan kiralanan Suk, Süper Lig'de golle tanışamadan ara transferde Karadeniz ekibine veda etmişti. Suk, lig ve kupada forma giydiği 17 maçta 906 dakika sahada kalırken sadece 1 gol attı. Trabzonspor'un Gaziantepspor'dan renklerine bağladığı Muhammet Demir ise geçen sezon Süper Lig'in ilk bölümünde gol sevinci yaşayamadı. Bordo-mavili takım formasıyla 9 lig maçında 424 dakika sahada kalmasına karşın beklenen katkıyı yapamayan Muhammet, eski takımına kiralanmıştı. Karadeniz ekibinde, Azerbaycanlı forvet oyuncusu Sheidaev de sadece 1 maçta 11 dakika forma giyerken; Zilina takımına gönderildi. Senegalli N'Doye 27 lig maçında rakip fileleri 5 kez, Rodallega ise 15 maçta 6 gol kaydetmişti.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:29
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