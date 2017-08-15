Yusuf imzaya atmaya hazırlanıyor
Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Erdoğan, Atiker Konyaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Hava şartlarının zor olmasına rağmen iki takımda iyi mücadele etti. Güzel bir galibiyet aldık. Kralın dönüşü çok güzel oldu. Ayağına sağlık. Önce onu sonra bütün takımı tebrik ediyorum. Her maçı tek tek düşünüyoruz ve böyle gidiyoruz. İnşallah sezon sonuna böyle güzel biteceğini tahmin ediyoruz. Burak abiden sonra ligde yerli gol kralı çıkmadı. Kral inşallah kaldığı yerden devam eder diye düşünüyorum" dedi.
Yusuf Erdoğan takımdaki geleceği ile ilgili olarak ise şunları söyledi, "Benim yuvam kalbim burada 15 yıldır Trabzon'da yaşıyorum. Trabzonlu gibi hissediyorum kendimi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yakın zamanda inşallah imza atacağım" ifadelerini kullandı.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:43
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Lucescu TFF'ye dert yandı
Toplam 9
Yorum
Okan1905 yabancı oyuncu oyuna kalite katıyor Türk oyuncu ise yan gelip yatıyor Türk oyuncu iyiyse zaten oynar bırakın yarıştıralım yabancı oyuncuyla
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Teşekkürler Aziz Yıldırım!..
Toplam 9
Yorum
FB77 Bu adam da sonunda spor kulübü - futbol kulübü farkını anladı.
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Gümüş'e tepki!
Toplam 5
Yorum
Erol Kendi futbolcusunu ıslıklayan taraftar olamaz.iyi bir takım kurulmuş keyfini sürmek lazım.
Yusuf imzaya atmaya hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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