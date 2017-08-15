Yusuf imza atmaya hazırlanıyor
Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Erdoğan, Atiker Konyaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Hava şartlarının zor olmasına rağmen iki takımda iyi mücadele etti. Güzel bir galibiyet aldık. Kralın dönüşü çok güzel oldu. Ayağına sağlık. Önce onu sonra bütün takımı tebrik ediyorum. Her maçı tek tek düşünüyoruz ve böyle gidiyoruz. İnşallah sezon sonuna böyle güzel biteceğini tahmin ediyoruz. Burak abiden sonra ligde yerli gol kralı çıkmadı. Kral inşallah kaldığı yerden devam eder diye düşünüyorum" dedi.
Yusuf Erdoğan takımdaki geleceği ile ilgili olarak ise şunları söyledi, "Benim yuvam kalbim burada 15 yıldır Trabzon'da yaşıyorum. Trabzonlu gibi hissediyorum kendimi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yakın zamanda inşallah imza atacağım" ifadelerini kullandı.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:06
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FLAŞ!.. FLAŞ!.. FLAŞ!.. Ve Arda Galatasaray'da
Toplam 15
Yorum
Yuh be İspanya da vergi var 4 civarı maaşı vardı gidip 5 veriyorsunuz olacak iş değil
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''Kafanızı kaldırın''
Toplam 24
Yorum
fanatık fb azız bu sene sampıon olamassa oyları kaybeder alı koc bır gelse bak ozaman fenerıme sadettın saran ile ali koc bu takımı ucurur
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Sahaya bıçak atan taraftar tutuklandı
Toplam 4
Yorum
Doğrucu Bunun yaptığı kasten adam yaralamaya,taammüden öldürmeye teşebbüs.Eveleyip gevelemeyin işin neti bu herkes bilecek adımını buna göre atacak
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