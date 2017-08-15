 Yusuf imza atmaya hazırlanıyor – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Yusuf imza atmaya hazırlanıyor

    Yusuf imza atmaya hazırlanıyor

    Trabzonspor'un başaralı oyuncusu , 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.

    Sezon başında beri adı transfer haberleriyle anılan Beşiktaş, Bursaspor ve Medipol Başakşehir'in kapısından dönen , bordo-mavili takımda kalıyor. Yaşadığı sorunlar nedeniyle tedirgin olan oyuncuyu Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve Teknik Direktör ikna etti. Başarılı oyuncunun yakın zamanda sözleşmesini uzatması bekleniyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun yıllık aldığı 1 Milyon 200 Bin TL'lik ücrette de iyileştirme yapılması bekleniyor.

    Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Erdoğan, Atiker Konyaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Hava şartlarının zor olmasına rağmen iki takımda iyi mücadele etti. Güzel bir galibiyet aldık. Kralın dönüşü çok güzel oldu. Ayağına sağlık. Önce onu sonra bütün takımı tebrik ediyorum. Her maçı tek tek düşünüyoruz ve böyle gidiyoruz. İnşallah sezon sonuna böyle güzel biteceğini tahmin ediyoruz. Burak abiden sonra ligde yerli gol kralı çıkmadı. Kral inşallah kaldığı yerden devam eder diye düşünüyorum" dedi.

    Yusuf Erdoğan takımdaki geleceği ile ilgili olarak ise şunları söyledi, "Benim yuvam kalbim burada 15 yıldır Trabzon'da yaşıyorum. Trabzonlu gibi hissediyorum kendimi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yakın zamanda inşallah imza atacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:06
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