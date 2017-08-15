Yeniden Junuzovic
Weser Kurier gazetesi, bordo-mavili takımın W. Bremen’e 5 milyon euro, 29 yaşındaki yıldıza ise 2.3 milyon euro önerdiğini yazdı. Görüşmeler devam ediyor.
AŞİL TENDONUNDA PROBLEM!
Orta sahada oyun kurucu olarak görev yapan Zlatko Junuzovic, 2012 yılından bu yana Werder Bremen'de görev yapıyor. Avusturya Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncu, Bundesliga'da geçtiğimiz sezon 30 maçta 4 gol, 10 asist ile parlak bir performans sergilemişti. Bu arada Junuzovic hazırlık döneminde aşil tendonundan sakatlık geçirdi. 27 Temmuz'da sakatlanan yıldızın bireysel çalışmalar yaptığı ifade edildi.
ARTILARI
-Orta açma
-Kilit pas verme
-Uzaktan şutlar
-Duran top kullanma
-Top kapma
-Defansif katkı
EKSİSİ
Hava topları
OYUN STİLİ
-İyi orta yapar
-Topu havalandırır
-Sık faul alır
-Mücadeleden yılmaz
Yunus Emre SEL
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:27
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Yeniden Junuzovic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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