 Yeniden Junuzovic – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yeniden Junuzovic

    Yeniden Junuzovic

    Weser Kurier gazetesi, bordo-mavili takımın W. Bremen’e 5 milyon euro, 29 yaşındaki yıldıza ise 2.3 milyon euro önerdiğini yazdı. Görüşmeler devam ediyor.

    Transferde durmayan Trabzonspor, Zlatko Junuzovic defterini yeniden açtı. Daha önce bordo-mavili takımın teklifini geri çeviren Avusturyalı orta saha için yeni teklif yapıldığı ortaya çıktı. Avusturya'nın Weser Kurier gazetesinin haberine göre bordo-mavili takım, Bremen'e yaptığı bonservis önerisini 5 milyon euro'ya yükseltti. 29 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 2.3 milyon euro teklif edildi. Bremen ve Junuzovic'in olumlu yanıt vermesi halinde transferin sonuçlanacağı ifade ediliyor.

    AŞİL TENDONUNDA PROBLEM!
    Orta sahada oyun kurucu olarak görev yapan , 2012 yılından bu yana Werder Bremen'de görev yapıyor. Avusturya Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncu, Bundesliga'da geçtiğimiz sezon 30 maçta 4 gol, 10 asist ile parlak bir performans sergilemişti. Bu arada Junuzovic hazırlık döneminde aşil tendonundan sakatlık geçirdi. 27 Temmuz'da sakatlanan yıldızın bireysel çalışmalar yaptığı ifade edildi.

    ARTILARI
    -Orta açma
    -Kilit pas verme
    -Uzaktan şutlar
    -Duran top kullanma
    -Top kapma
    -Defansif katkı

    EKSİSİ
    Hava topları

    OYUN STİLİ
    -İyi orta yapar
    -Topu havalandırır
    -Sık faul alır
    -Mücadeleden yılmaz


    Yunus Emre SEL
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeniden Junuzovic haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.