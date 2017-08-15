Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan bordo-mavili takımın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmana, sakatlığı bulunan Fabian Castillo haricinde tüm futbolcular katıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi gündemde olan Ogenyi Onazi de tekrar takımla antrenmana çıktı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.