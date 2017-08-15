Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Süper Lig'de ilk hafta sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 2. haftada Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan bordo-mavili takımın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmana, sakatlığı bulunan Fabian Castillo haricinde tüm futbolcular katıldı.
İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi gündemde olan Ogenyi Onazi de tekrar takımla antrenmana çıktı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:21
-
Lucescu TFF'ye dert yandı
Toplam 16
Yorum
gsli ama birileri mutlu degil bu tur kararlar hep gsyi vuruyor, daha once sinir dediler bi dunya para verip turk oyuncular aldik kaldirdilar
-
İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı
Toplam 14
Yorum
tff konuştuk anlaştık mevzuu bu mu..
-
Ve Arda Turan açıklaması geldi...
Toplam 18
Yorum
HAKAN BU LİSELİLERİ KULÜPTEN UZAKLAŞTIRMAK GEREK.BÜLENT TULUN UZAKLAŞTIRILSIN.ALBAYRAK VE DÜRÜSTÜN YAPTIKLARINI DUYDUNUZ HRHLD.İÇİMİZDEN VURULDUK.
Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.