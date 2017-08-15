 Taraftar gidemiyor – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Taraftar gidemiyor

    Taraftar gidemiyor
    Bordo-mavili taraftarların, F.Bahçe derbisinde tribünlere alınmayacağı ifade edildi. İki takım arasındaki deplasman yasağının geçen sezon olduğu gibi bu yıl da süreceği öğrenildi. Diğer derbilerde yasak kalkmıştı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:08
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