 Sürpriz aday Schaub – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sürpriz aday Schaub

    Sürpriz aday Schaub

    Avustarya'dan bir oyuncu daha listeye girdi.

    Bordo-mavili yönetimin, Rapid Wien'in 10 numarası Louis Schaub'a da teklif götürdüğü belirtiliyor. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 4 maçta 2 gol, 1 asiste imza atarken, yeteneği ile dikkat çekiyor. Piyasa değeri 3 milyon euro olan Schaub için başlatılan girişimlerin Junuzovic'in transferi gerçekleşmezse ciddileşeceği öğrenildi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sürpriz aday Schaub haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.