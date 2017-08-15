Sürpriz aday Schaub

Avustarya'dan bir oyuncu daha listeye girdi.

Bordo-mavili yönetimin, Rapid Wien'in 10 numarası Louis Schaub'a da teklif götürdüğü belirtiliyor. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 4 maçta 2 gol, 1 asiste imza atarken, yeteneği ile dikkat çekiyor. Piyasa değeri 3 milyon euro olan Schaub için başlatılan girişimlerin Junuzovic'in transferi gerçekleşmezse ciddileşeceği öğrenildi.