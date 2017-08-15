 Sissoko ümidi hâlâ sürüyor – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    ümidi hâlâ sürüyor

    Sissoko ümidi hâlâ sürüyor

    10 numara transferinde diğer aday; Tottenham'ın Fransız yıldızı .

    'yu kiralamak için girişimlerde bulunan ve oyuncu ile anlaşan bordo- mavililer, Tottenham'ın transfere onay vermesini bekliyor. 35 milyon euro'ya transfer ettiği Fransız yıldızı kiralamak değil, iyi bir rakama satmak isteyen İngiliz ekibinin beklediği teklif şu ana kadar alamaması yönetimi ümitlendiriyor.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
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