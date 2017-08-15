 Sıra Okay’da – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Sıra Okay’da

    Sıra Okay’da
    Roma'ya 13 milyon euro'ya transfer olan Cengiz Ünder'in menajeri Ömer Koray Uzun, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, Avrupa'ya transfer olacak sıradaki ismin Okay Yokuşlu olabileceğini söyledi. Uzun, 23 yaşındaki genç yıldız hakkında, "Onu İtalyan takımlarına tavsiye edebilirim. Kısa sürede Avrupa'ya transfer olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:43
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