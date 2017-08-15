 PFDK'ya sevk edildi! – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    PFDK'ya sevk edildi!

    PFDK'ya sevk edildi!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in ilk haftasında ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulüp, PFDK'ya gönderildi. Konyaspor Kulübü Başkanı Yardımcısı Ahmet Baydar'ın da bu maçla ilgili sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle kurula sevk edilmesine karar verildi.

    TFF Hukuk Müşavirliği, Osmanlısporlu oyuncu Tonia Tisdell'i de takımının Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK'ya gönderdi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor, Adanaspor, Samsunspor, Gaziantepspor, Altınordu kulüpleriyle Elazığsporlu oyuncu Fatih Serkan Kurtuluş da PFDK'ya sevk edildi.

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:57
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