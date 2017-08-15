PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulüp, PFDK'ya gönderildi. Konyaspor Kulübü Başkanı Yardımcısı Ahmet Baydar'ın da bu maçla ilgili sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle kurula sevk edilmesine karar verildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Osmanlısporlu oyuncu Tonia Tisdell'i de takımının Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK'ya gönderdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor, Adanaspor, Samsunspor, Gaziantepspor, Altınordu kulüpleriyle Elazığsporlu oyuncu Fatih Serkan Kurtuluş da PFDK'ya sevk edildi.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:57
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Volkan’a müjde
Toplam 13
Yorum
MECBURMUYUZ. VOLKAN DEMİREL 4 YILDIR SEYİRCİSİNE TRAVMA OLUŞTURUYOR..BUNU GÖRMÜYORLAR...EMEKLİ OLSUN ARTIK..
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Gomez'de son perde
Toplam 22
Yorum
Zizou Futbolda hucum savunmadan baslar hatta kale diyelim yanlis olmasin.
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Soldado antrenmanda
Toplam 5
Yorum
UYUŞUK DİRAR. DİRAR NANİ GİBİ ÇOK VASAT..SAĞ DA KOŞAN BİR KANAT LAZIM.
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