 Onazi: Anlaşma tamam gibi! – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Onazi: Anlaşma tamam gibi!

    Onazi: Anlaşma tamam gibi!
    ile görüşmeleri sürdüren , AOI Football'a yaptığı açıklamada, "Anlaşma neredeyse bitti gibi. Benim için yeni bir meydan okuma olacak" dedi. Birmingham menajeri Redknapp da, "Onazi'yi almaya çalışıyoruz. Değerli bir oyuncu. Anlaşmanın nerede olduğunu tam bilmiyorum. Ama umuyorum ki bir an önce biter" açıklamasını yaptı. Onazi'nin Nijerya Milli Takımı'nda oynama sayısının Premier Lig için yeterli gelmediği, Birmingham'ın sorunu çözmeye çalıştığı ifade edildi. Trabzonspor, Onazi'nin satışı gerçekleşirse 4.5 milyon euro bonservis bedeli alacak.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
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