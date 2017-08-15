 Kral gibi başladı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Kral gibi başladı

    Kral gibi başladı

    Konya’yı 2 golle yıkan , takımının en çok ikili mücadele (12) kazanan ismi oldu. İlk maçında 2.2 milyon lira kazandırıp, ücretinin bir kısmını şimdiden karşıladı.

    Süper Lig'in ilk maçında Atiker Konyaspor'u 2 golle yıkan Burak Yılmaz, bordo-mavili formayla en iyi başlangıcını yaptı. Trabzonspor'a ilk olarak 2009-10 sezonunun ara transfer döneminde katılan milli forvet, ilk golü için 3 hafta beklemişti. Golcü oyuncu, 82 puanla bitirdikleri 2010-20011 sezonunda ise ilk golünü 4. haftada Sivasspor filelerine yollamıştı.

    HEM ATTI HEM SAVAŞTI
    Burak ayrıca bordo-mavili forma ile en erken golünü attı. Konya maçında gol için sadece 9 dakika bekleyen yıldız, 2011- 12'deki Manisa maçında 39'da topu filelere göndermişti. Yıldız forvet, Konya önünde girdiği 21 ikili mücadelenin 12'sini kazanarak bu alanda da takımının en iyisi oldu. Durica 8, Kucka 5, Yazıcı ise 4 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Burak'ın golleri TFF'den 2.2 milyon galibiyet primi getirdi.

    33 GOLLÜ SEZONDAN BİLE İYİ
    33 golle gol kralı olduğu ve 'bir sezonda bordo-mavili takımda en fazla gol atan oyuncu' unvanını elde ettiği 2011-12 sezonundan daha iyi başlangıç yaptı. O sezon ilk hafta 1-1 biten Manisa maçında tek gol atan Kral, bu kez 2 golle start aldı.

    'BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ'
    Yerel basının manşetlerini de Burak Yılmaz süsledi. Karadeniz Gazetesi, "Ne de olsa kral adam", "Burak Yılmaz bir döndü pir döndü... Konyaspor'u yıkarak Trabzonspor'u zafere taşıdı" yorumunu yaparken, Ekspres, "Kral'ın dönüşü muhteşem oldu!", Taka, "Kral kaldığı yerden", Günebakış, "Trabzon'u Burak uçurdu", Sonnokta, "İyi ki varsın Burak" başlıklarını kullandı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:46
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