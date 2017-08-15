Kral gibi başladı
Konya’yı 2 golle yıkan Burak Yılmaz, takımının en çok ikili mücadele (12) kazanan ismi oldu. İlk maçında 2.2 milyon lira kazandırıp, ücretinin bir kısmını şimdiden karşıladı.
HEM ATTI HEM SAVAŞTI
Burak ayrıca bordo-mavili forma ile en erken golünü attı. Konya maçında gol için sadece 9 dakika bekleyen yıldız, 2011- 12'deki Manisa maçında 39'da topu filelere göndermişti. Yıldız forvet, Konya önünde girdiği 21 ikili mücadelenin 12'sini kazanarak bu alanda da takımının en iyisi oldu. Durica 8, Kucka 5, Yazıcı ise 4 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Burak'ın golleri TFF'den 2.2 milyon galibiyet primi getirdi.
33 GOLLÜ SEZONDAN BİLE İYİ
Burak Yılmaz 33 golle gol kralı olduğu ve 'bir sezonda bordo-mavili takımda en fazla gol atan oyuncu' unvanını elde ettiği 2011-12 sezonundan daha iyi başlangıç yaptı. O sezon ilk hafta 1-1 biten Manisa maçında tek gol atan Kral, bu kez 2 golle start aldı.
'BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ'
Yerel basının manşetlerini de Burak Yılmaz süsledi. Karadeniz Gazetesi, "Ne de olsa kral adam", "Burak Yılmaz bir döndü pir döndü... Konyaspor'u yıkarak Trabzonspor'u zafere taşıdı" yorumunu yaparken, Ekspres, "Kral'ın dönüşü muhteşem oldu!", Taka, "Kral kaldığı yerden", Günebakış, "Trabzon'u Burak uçurdu", Sonnokta, "İyi ki varsın Burak" başlıklarını kullandı.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:46
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Kral gibi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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