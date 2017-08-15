 Fenerbahçe startı bugün – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe startı bugün

    Fenerbahçe startı bugün
    Teknik heyet tarafından Atiker Konyaspor maçının ardından futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi. Dünü dinlenerek geçiren bordo-mavililer, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak. 19.00'da gerçekleştirilecek antrenmandan önce Ersun Yanal'ın oyuncularla bir toplantı yapması bekleniyor.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe startı bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.