Durica: Üzgünüm Traore

Slovakdefans oyuncusu, Traore'nin fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "" ifadesini kullandı. Ayak bileğinde parçalı kırık oluşan Konyaspor'un'lu forvetinin ligin ilk yarısını kapattığı açıklanmıştı.Başkan Muharrem Usta da Traore için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Usta sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Maç kazanılır veya kaybedilir ama hiçbir şey sağlıktan önemli değildir. Üzüntünüzü paylaşıyorum Konyaspor... Geçmiş olsun Traore" sözlerine yer verdi.