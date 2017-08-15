 Durica: Üzgünüm Traore – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Durica: Üzgünüm Traore

    Durica: Üzgünüm Traore

    Bileğine yaptığı sert darbe ile Atiker Konyasporlu 'nin sakatlanmasına neden olan ve tepkiler alan , sosyal medya hesabından özür diledi.

    Slovak defans oyuncusu, Traore'nin fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok üzgünüm. Umarım en kısa zamanda iyileşirsin" ifadesini kullandı. Ayak bileğinde parçalı kırık oluşan Konyaspor'un Burkina Faso'lu forvetinin ligin ilk yarısını kapattığı açıklanmıştı.



    USTA'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TWEETİ
    Başkan Muharrem Usta da Traore için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Usta sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Maç kazanılır veya kaybedilir ama hiçbir şey sağlıktan önemli değildir. Üzüntünüzü paylaşıyorum Konyaspor... Geçmiş olsun Traore" sözlerine yer verdi.

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:06
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