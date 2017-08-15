Durica: Üzgünüm Traore
Bileğine yaptığı sert darbe ile Atiker Konyasporlu Abdou Razack Traore'nin sakatlanmasına neden olan ve tepkiler alan Jan Durica, sosyal medya hesabından özür diledi.
USTA'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TWEETİ
Başkan Muharrem Usta da Traore için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Usta sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Maç kazanılır veya kaybedilir ama hiçbir şey sağlıktan önemli değildir. Üzüntünüzü paylaşıyorum Konyaspor... Geçmiş olsun Traore" sözlerine yer verdi.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 04:06
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Durica: Üzgünüm Traore haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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