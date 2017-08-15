Dragovic atağı
Fırtına, Leverkusen’in stoperi Alexandar Dragovic ile anlaştı. Ama transfer, menajer krizi nedeniyle tıkandı. Sorun aşılmaya çalışılıyor.
FACETİME'DAN GÖRÜŞME
Atakan Yiğit, konu ile ilgili menajer Ahmet Bulut'u suçladı. Bulut ise iddiaları reddetti. Yiğit, Dragovic ile Ersun Yanal ve Muharrem Usta'yı FaceTime ile görüştürdüğünü de iddia etti. Leverkusen, 26 yaşındaki Dragovic'i geçen yıl Dinamo Kiev'den 18 milyon euro'ya transfer etmişti. Avustaryalı stoper, Bundesliga'da 19 maçta 1 asist yaptı.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:30
-
Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
-
Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
-
Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Dragovic atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.