Dragovic atağı

Fırtına, Leverkusen’in stoperi Alexandar Dragovic ile anlaştı. Ama transfer, menajer krizi nedeniyle tıkandı. Sorun aşılmaya çalışılıyor.

Savunmanın göbeğine transfer yapacak olan Trabzonspor, Alexandar Dragovic'te de menajer sıkıntısıyla karşılaştı. Bayer Leverkusen'li oyuncu ile anlaşma sağlayan bordo-mavili ekibin, 26 yaşındaki stoperi Trabzon'a getirmeye hazırlanırken, transfere aracılık yapan menajer Atakan Yiğit'in yetki belgesinde sorun çıktığı ifade edildi.



FACETİME'DAN GÖRÜŞME

Atakan Yiğit, konu ile ilgili menajer Ahmet Bulut'u suçladı. Bulut ise iddiaları reddetti. Yiğit, Dragovic ile Ersun Yanal ve Muharrem Usta'yı FaceTime ile görüştürdüğünü de iddia etti. Leverkusen, 26 yaşındaki Dragovic'i geçen yıl Dinamo Kiev'den 18 milyon euro'ya transfer etmişti. Avustaryalı stoper, Bundesliga'da 19 maçta 1 asist yaptı.