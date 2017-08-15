 Dışarıda Fırtına gibi – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Dışarıda Fırtına gibi

    Dışarıda Fırtına gibi
    , F.Bahçe derbisi öncesi deplasman performansına güveniyor. Bordo-mavili takım dış sahada oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. Söz konusu seride 6 galibiyet, 3 beraberlik elde edildi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:34
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