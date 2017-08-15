33 bin kişi ile açılış

Atiker Konyaspor maçında tribünlere gelen seyirci sayısı belli oldu.

Resmi rakamlara göre karşılaşmayı 33 bin biletli taraftarın izlediği bildirildi. Bu rakamın 11 bini kombine... Medical Park stadının toplam kapasitesi 41.461... Localar, vip, basınmisafir tribünü ile güvenliğe ayrılan bölümler düşüldüğünde ise 35 bin kişi. Yani stadın yüzde 90'ı doldu.