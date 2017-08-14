Yüzde yüz Kral
Maçın hemen başında Konyaspor, Fofana ile öne geçti. 5 yıl sonra Trabzonspor’a dönen Burak 9. dakikada eşitliği sağladı. 90+2’de tekrar sahneye çıkan Kral attığı golle üç puanı getirdi.
EVDEKİ ŞANSSIZLIĞI BİTİRDİ
Fırtına, Medical Park Stadyumu'nda 5 maç sonra kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yaparak herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor, evinde oynadığı ve 4-3 yenildiği Beşiktaş derbisinden sonra Gençlerbirliği (0-0), Kayserispor (2-3), Başakşehir (0-0), Bursaspor (1-2) karşılaşmalarında da 3 puan alamamıştı. Burak'ın dün attığı 2 golle bu şanssızlık sona ermiş oldu.
TÜRKİYE'Yİ SALLADI
Trabzonspor'a dün 3 puanı getiren Burak Yılmaz, sosyal medyayı da salladı. Bordo-mavili oyuncu sosyal medyada Türkiye gündemine ilk sıradan girdi. Twitter'da Burak hakkında binlerce mesaj atıldı, yorum yapıldı. Trabzonspor taraftarı Burak'ı bağrına bastı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:19
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
Yüzde yüz Kral haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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