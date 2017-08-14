 Yüzde yüz Kral – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Yüzde yüz Kral

    Yüzde yüz Kral

    Maçın hemen başında Konyaspor, Fofana ile öne geçti. 5 yıl sonra ’a dönen Burak 9. dakikada eşitliği sağladı. 90+2’de tekrar sahneye çıkan Kral attığı golle üç puanı getirdi.

    , Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonu ilk hafta maçında muhteşem taraftarı önünde Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. 3. dakikada Fofana'nın golü ile geriye düşen Fırtına, 9. ve 90+2'de Burak Yılmaz'ın fileleri havalandırmasıyla sezona zaferle başladı. Trabzonspor'a geri dönen eski gol kralı Burak, bin 919 gün sonra bir lig maçında bordo-mavili formayı giydi. Burak, Trabzonspor formasıyla en son 11 Mayıs 2012'de Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun son haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında görev yapmıştı. En son 2011-12 sezonunda Trabzonspor formasını giyen ve o sezonu 33 golle gol kralı olarak tamamlayan 32 yaşındaki forvet, Süper Lig'de 568 gün sonra golle tanıştı. Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi tribünlere çağırdığı golcü oyuncuya maçtan sonra da sevgi gösterilerinde bulundu.

    EVDEKİ ŞANSSIZLIĞI BİTİRDİ
    Fırtına, Medical Park Stadyumu'nda 5 maç sonra kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yaparak herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor, evinde oynadığı ve 4-3 yenildiği Beşiktaş derbisinden sonra Gençlerbirliği (0-0), Kayserispor (2-3), Başakşehir (0-0), Bursaspor (1-2) karşılaşmalarında da 3 puan alamamıştı. Burak'ın dün attığı 2 golle bu şanssızlık sona ermiş oldu.

    TÜRKİYE'Yİ SALLADI
    Trabzonspor'a dün 3 puanı getiren Burak Yılmaz, sosyal medyayı da salladı. Bordo-mavili oyuncu sosyal medyada Türkiye gündemine ilk sıradan girdi. Twitter'da Burak hakkında binlerce mesaj atıldı, yorum yapıldı. Trabzonspor taraftarı Burak'ı bağrına bastı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:19
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