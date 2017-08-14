 Yusuf Yazıcı ekstra bir oyuncu, iyi bir insan – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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HEPSİ
    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ekstra bir oyuncu, iyi bir insan

    Yusuf Yazıcı ekstra bir oyuncu, iyi bir insan
    , maç sonrası genç futbolcu 'yı övdü. 32 yaşındaki forvet, "Trabzonspor'un yeni Selçuk'u Yusuf Yazıcı mı?" sorusuna, "Yusuf ekstra iyi bir oyuncu. Yetenekli ve iyi bir insan. Biraz tecrübesiz ve genç. Hocamız ve yönetimimiz onun üzerinde ayrı duruyor. Yusuf'un hem bana, kendisine, Türk futboluna çok büyük katkılar vereceğini düşünüyorum" cevabını verdi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:21
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