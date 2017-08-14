 Traore’de parçalı kırık – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Traore’de parçalı kırık

    Traore’de parçalı kırık

    Atiker Konyaspor'un yeni transferi ilk yarıyı kapattı.

    11'de başlayan Burkina Faso'lu futbolcu 52. dakikada Durica ile mücadelesinde ayak bileğine aldığı sert darbe ile yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Traore, hastaneye kaldırılırken ayağında parçalı kırık tespit edildi. Ameliyat olacak Traore'nin ilk yarıyı büyük ihtimalle kapattığı bildirildi. Trabzonlu Durica pozisyonda sarı kart gördü.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:55
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