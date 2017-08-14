 Panter misin Kucka! – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Panter misin !

    Panter misin Kucka!

    Bordo-mavililerin yeni transferi, 67. dakikada kaleci Esteban’ı geçip kaleye girmek üzere olan topu uzaklaştırarak üç puanın baş mimarlarından oldu.

    Fırtına'nın yeni transferi , karşılaşmanın 67. dakikasında takımını mutlak bir golden kurtardı. Bu dakikada topla ceza sahasına giren Konyasporlu Fofana, kaleci Esteban'ı geçmeye çalışırken, Esteban'ın çeldiği meşin yuvarlak Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye gönderdiği topu Kucka son anda ayağıyla uzaklaştırdı. Trabzon yenik duruma düşmekten kurtuldu. Kucka maç sonrası, "Genelde o çizgide çok büyük duruyor kale. Ama top ayağıma geldi ve kurtardım" ifadesini kullandı.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Panter misin Kucka! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.