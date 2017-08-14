Olcay: Şifremiz hocamız
Trabzonspor'un tecrübeli ismi Olcay Şahan, sezona 3 puanla başlamanın önemli olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi.
FORMA KIZ KARDEŞİNE
Olcay Şahan maçtan sonra tribüne giderek formasını karşılaşmayı izlemek için Trabzon'a gelen kız kardeşine verdi. Tecrübeli oyuncu, "Ailemi fazla göremiyorum İstanbul'da yaşadıkları için. Forma sözüm vardı kız kardeşime. Formayı vermek için maç sonrası tribüne yanlarına gittim" diye konuştu.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:53
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
Olcay: Şifremiz hocamız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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