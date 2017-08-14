 Olcay: Şifremiz hocamız – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Olcay: Şifremiz hocamız

    Olcay: Şifremiz hocamız

    Trabzonspor'un tecrübeli ismi , sezona 3 puanla başlamanın önemli olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi.

    Teknik direktör Ersun Yanal'ı öven bordo-mavulu oyuncu, "Hocamızı tebrik etmek istiyorum. Şifremiz hocamız. Gece gündüz çalışıyor. 8 ay önce Trabzonspor vardı. Hocamız bambaşka yol aldı. Şu anda Trabzonspor Süper Lig'i coşturuyor" ifadelerini kullandı.

    FORMA KIZ KARDEŞİNE
    maçtan sonra tribüne giderek formasını karşılaşmayı izlemek için Trabzon'a gelen kız kardeşine verdi. Tecrübeli oyuncu, "Ailemi fazla göremiyorum İstanbul'da yaşadıkları için. Forma sözüm vardı kız kardeşime. Formayı vermek için maç sonrası tribüne yanlarına gittim" diye konuştu.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olcay: Şifremiz hocamız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.