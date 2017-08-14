 Kadro 21 oldu, gençler geldi – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Kadro 21 oldu, gençler geldi

    Kadro 21 oldu, gençler geldi
    TFF'nin yeni sezon öncesi kadroda yer alacak oyuncu sayısını 21'e yükseltmesiyle genç oyuncular da kendilerine kadroda şans buldu. Ersun Yanal, 21 kişilik maç kadrosunda genç oyunculardan Abdülkadir, Uğurcan, Abdurrahim gibi oyunculara yer verdi. Bu arada cezalı olan Onur'un yerine kalede Esteban oynadı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:20
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