Kadro 21 oldu, gençler geldi

TFF'nin yeni sezon öncesi kadroda yer alacak oyuncu sayısını 21'e yükseltmesiyle genç oyuncular da kendilerine kadroda şans buldu. Ersun Yanal, 21 kişilik maç kadrosunda genç oyunculardan Abdülkadir, Uğurcan, Abdurrahim gibi oyunculara yer verdi. Bu arada cezalı olan Onur'un yerine kalede Esteban oynadı.