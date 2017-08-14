Giuliano gerçekleri
Menajer Yasin Turan, “Fenerbahçe’nin Giuliano ile sözleşme imzalarken çektiği fotoğraflar resmi belge değil. Şu duruma göre Giuliano’nun Türkiye’de oynayamama ihtimali var” dedi.
'TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞ' DEDİ
Yasin Turan, Zenit'in 'Oyuncuyu F.Bahçe'ye sattık' açıklamasından sonra Trabzonspor'un haklı olarak FIFA'ya gittiğini ifade ederek, "F.Bahçe'nin Giuliano ile sözleşme imzalarken çektiği fotoğraflar resmi belgeler değil. Şu duruma göre Giuliano'nun Türkiye'de oynayamama ihtimali var. Bakalım neler olacak. Giuliano, benimle Trabzonspor için görüşmek için anlaştı ve sonra kendisi de Trabzonspor ile el sıkıştı. İlk teklifi F.Bahçe mi yaptı bilmiyorum ama Giuliano bana 'Trabzonspor ile görüş' dediğinde ortada F.Bahçe yoktu" diye konuştu.
BAŞKAN USTA VİDEO İSTEDİ
Fırtına'nın Giuliano ile görüştükten sonra Zenit ile de masaya oturup, anlaştığını söyleyen Turan şöyle devam etti: "Başkan Muharrem Usta, benim oyuncudan yetki aldığıma dair video istedi ve o videoyu çektik. Trabzonspor, Zenit'le görüştü ve evrakları imzaladı. Burada sıkıntıyı Zenit yaşayacaktır. Zenit bize F.Bahçe'den bahsetmedi. 'Giuliano, Trabzonspor'u istiyor' dendi ve yetkiler verildi. Trabzonspor hem bizle hem de Zenit ile anlaştı ve imzalar atıldı. Sonra oyuncu F.Bahçe için İstanbul'a geldi. Trabzonspor, Zenit'ten aldığı resmi evraklarla FIFA'ya gidecek."
İŞTE O VİDEO
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:15
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Nerede kalmıştık
Toplam 1
Yorum
EN' son renkliler hakem diye ağlıyodu hakemde naapsın bi üzüldü bi üzüldü acıdı bunlara kümede tuttu.. ama bu kıyak onlara yaramadı ağladı durdular.
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Al Sadd, Franco’nun peşinde
Toplam 1
Yorum
bjk smokie:) yanılmıyosam 1.5 / 2 arası bi bonservise gidecek ama arap takımı belli olmaz bakarsın 3.3 veya 5 verir :D :D :D :D
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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
bjk eee penaltıyı saymazsak da yine maç Beşiktaşın. İtaat etceniz. (nokta)
Giuliano gerçekleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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