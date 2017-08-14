 Giuliano gerçekleri – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    gerçekleri

    Giuliano gerçekleri

    Menajer Yasin Turan, “’nin ile sözleşme imzalarken çektiği fotoğraflar resmi belge değil. Şu duruma göre Giuliano’nun Türkiye’de oynayamama ihtimali var” dedi.

    'un hem Zenit hem de kendisi ile anlaşmış olmasına rağmen Fenerbahçe'ye imza atan Brezilyalı orta saha Giuliano'nun Türkiye'deki menajeri Yasin Turan, olayın iç yüzünü anlattı. Bordo-mavililerin transferi konusunda Rus takımı Zenit ile sözleşme imzaladığı ve oyuncu ile de prensip anlaşmasına varmasına rağmen Fenerbahçe ve Zenit tarafından transferi açıklanan 'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajeri Turan, futbolcunun ilk önce Trabzonspor ile anlaştığını açıkladı.

    'TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞ' DEDİ
    Yasin Turan, Zenit'in 'Oyuncuyu F.Bahçe'ye sattık' açıklamasından sonra Trabzonspor'un haklı olarak FIFA'ya gittiğini ifade ederek, "F.Bahçe'nin Giuliano ile sözleşme imzalarken çektiği fotoğraflar resmi belgeler değil. Şu duruma göre Giuliano'nun Türkiye'de oynayamama ihtimali var. Bakalım neler olacak. Giuliano, benimle Trabzonspor için görüşmek için anlaştı ve sonra kendisi de Trabzonspor ile el sıkıştı. İlk teklifi F.Bahçe mi yaptı bilmiyorum ama Giuliano bana 'Trabzonspor ile görüş' dediğinde ortada F.Bahçe yoktu" diye konuştu.

    BAŞKAN USTA VİDEO İSTEDİ
    Fırtına'nın Giuliano ile görüştükten sonra Zenit ile de masaya oturup, anlaştığını söyleyen Turan şöyle devam etti: "Başkan Muharrem Usta, benim oyuncudan yetki aldığıma dair video istedi ve o videoyu çektik. Trabzonspor, Zenit'le görüştü ve evrakları imzaladı. Burada sıkıntıyı Zenit yaşayacaktır. Zenit bize F.Bahçe'den bahsetmedi. 'Giuliano, Trabzonspor'u istiyor' dendi ve yetkiler verildi. Trabzonspor hem bizle hem de Zenit ile anlaştı ve imzalar atıldı. Sonra oyuncu F.Bahçe için İstanbul'a geldi. Trabzonspor, Zenit'ten aldığı resmi evraklarla FIFA'ya gidecek."

    İŞTE O VİDEO

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:15
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