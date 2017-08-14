 Eren Bülbül'e armağan – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'e armağan

    Eren Bülbül'e armağan

    Trabzonspor Kulübü Başkanı , Atiker Konyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Bordo-mavililerin 1 numarası, Maçka'daki terör saldırısında şehit olan 15 yaşındaki 'e bu galibiyeti hediye etti.

    , "Yeni sezon,yeni bir heyecan. Eren... Keşke sen de olabilseydin. Bu maç senin aziz hatıran için olsun." ifadelerini kullandı.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eren Bülbül'e armağan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.