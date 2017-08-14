Durica’nın paylaşımı olay oldu
Trabzonspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçta yeşil-beyazlı formayı giyen Traore’nin ayağını kıran Durica’nın maç sonrası gülüp dişlerini göstererek paylaştığı fotoğraf tepki çekti.
Maçın ardından rakibinin ayağını kıran Durica'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Dişlerini göstererek gülen Durica'nın takım arkadaşları Juraj Kucka ve Matus Bero ile çekildiği fotoğrafı paylaşmasına adeta tepki yağdı.
"Durica'yı 3 maç kadro dışı bırakın"
Öte yandan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, sosyal medya paylaşımında, "Maç kazanılır veya kaybedilir ama hiçbir şey sağlıktan önemli değildir. Üzüntünüzü paylaşıyorum. Geçmiş olsun Traore" diyen Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'ya, Durica'yı en az 3 maç kadro dışı bırakmasını önerdi. Çakıcı, "Sayın başkan üzüntümüzü paylaşmakta samimiyseniz Durica'yı en az 3 maç kadro dışı bırakırsınız. Sözde marka değeri için Türk futbolu sizden duruş bekliyor" diyerek karşılık verdi.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:09
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Kırılgan takımız
Toplam 9
Yorum
genç fb aykut hoca demirel souza ve persie sahada bi iş yapamadı. 2 goldede hataları çok.2-0 kazanılacak maçı evirdi çevirdi 2-2 yaptı yahlış 11
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G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
CIM BOM BOM TABI KI GS DA BIRAKIR - BASKA TAKIMDA BU PARAYI BULAMAZ - BASKA TAKIMA GIDEMEZ HEM YOKSA HERKES GÖRÜR KAC PARAYA OYNAR DIYE - AYNI SNEIJDER
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G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
fatih selçuk la mslera arasında fazla maaş farkı yok.ikisi de yüksek ama birisi canla başla mücadele ediyor kurtarıyor.diğeri ortasahayı çökertti.
Durica’nın paylaşımı olay oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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