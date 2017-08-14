 Büyük coşku – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Büyük coşku

    Büyük coşku
    Bordo-mavili futbolcular 2-1 galip geldikleri maç sonrası soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Coşkunun doruğa ulaştığı anlarda ortaya bu muhteşem fotoğraf karesi çıktı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:30
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