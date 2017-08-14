''Burak özel oyuncu''
Bordo-mavili hoca, “Burak özel bir oyuncu. Onun becerisi hem takıma hem Türk futboluna katkı yapacak. Bu oyun bize yetmez. Daha olgunlaşacağız. Traore’ye ise geçmiş olsun” dedi.
BU HATALARI YAPMAMALIYIZ
Türk futbolu için de seviye atlatmada katkısı olacak. Çok kısa sürede bizle birlikte oldu ama o bıraktığı ruhunu geri alarak başladı. Performansı ilerleyecek. Bizim gerçek performansımız bu olmamalı. Bugün basit golle başladık. Onun dışında net pozisyon var mı? Oyun üstünlüğünü 2. devre verdik. Bu hataları yapmamalıyız. Bu oyun bize yetmez" ifadelerini kullandı. Yanal, Birmingham City ile görüşen Onazi'nin durumunun bugün belli olacağını, Castillo'nun ise milli takım arasından sonra takıma katılacağını da açıkladı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:02
-
''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
-
Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
-
Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
''Burak özel oyuncu'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.