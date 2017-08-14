''Burak özel oyuncu''

Bordo-mavili hoca, “Burak özel bir oyuncu. Onun becerisi hem takıma hem Türk futboluna katkı yapacak. Bu oyun bize yetmez. Daha olgunlaşacağız. Traore’ye ise geçmiş olsun” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyeti getiren Burak Yılmaz'ı överken, gerçek performanslarına henüz ulaşmadıklarını söyledi. Sözlerine, "Traore'ye çok geçmiş olsun. En kısa zamanda sahalara dönmesini diliyorum" diyerek başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Konyaspor çok hazır bir takım. Son iki kupanın sahibi. Biz oldukça zor koşullardan geliyoruz ama bugün özel oyuncularımız vardı. Burak Yılmaz özel bir oyuncu. Onun bu becerisi, takıma fazlasıyla katkıda bulunacak.



BU HATALARI YAPMAMALIYIZ

Türk futbolu için de seviye atlatmada katkısı olacak. Çok kısa sürede bizle birlikte oldu ama o bıraktığı ruhunu geri alarak başladı. Performansı ilerleyecek. Bizim gerçek performansımız bu olmamalı. Bugün basit golle başladık. Onun dışında net pozisyon var mı? Oyun üstünlüğünü 2. devre verdik. Bu hataları yapmamalıyız. Bu oyun bize yetmez" ifadelerini kullandı. Yanal, Birmingham City ile görüşen Onazi'nin durumunun bugün belli olacağını, Castillo'nun ise milli takım arasından sonra takıma katılacağını da açıkladı.